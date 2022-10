Le Diable s'habille en Prada : Anne Hathaway répond ENFIN à une folle théorie des fans sur le vrai méchant du film

Anne Hathaway faisait partie des invités, avec Victoria Beckham, de l'émission Watch What Happens Live, animée par Andy Cohen. Et l'actrice a tenu à répondre à cette théorie comme quoi Nate serait le méchant du film : "Non, je suis désolée, je ne sais pas".

"Je pense qu'ils étaient tous les deux très jeunes et qu'ils essayaient de comprendre les choses" a-t-elle expliqué par rapport à la relation entre Andy et Nate, "Et il s'est comporté comme un morveux, mais je me suis aussi comportée comme une morveuse dans ma vingtaine. J'espère que ça m'a passé, et je pense que c'est ce que nous faisons tous. Je ne voudrais pas être défini par le pire moment de ma vingtaine, certainement. Donc je ne considère pas Nate comme un méchant".