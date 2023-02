Le Cross : découvrez qui de Nicolo ou Maeva Ghennam va quitter l'aventure... Le résultat fait des heureux sur les réseaux ! (spoiler)

Après plusieurs semaines de compétition, Le Cross touche à sa fin et on va enfin découvrir qui du Reste du Monde ou des Marseillais a remporté l'aventure. Mais alors que les candidats pensaient être tranquilles et avoir leur place assurée jusqu'à la cérémonie finale, la production leur a réservé une mauvaise surprise : une épreuve de mort subite. Avant l'épreuve, chaque famille a dû mettre en danger un membre de l'équipe adverse. Les Marseillais ont décidé de mettre Nicolo sur la sellette, tandis que Maeva Ghennam s'est sacrifiée, car les membres du RDM n'arrivaient pas à se mettre d'accord.

"Vous savez quoi les amis ? Mettez moi. Je ne veux pas que Vivi parte, je ne veux pas que Greg parte. S'il te plait, je te le demande Nikola, mets moi, je ne le prendrai pas comme une trahison", a demandé celle qui s'est clashée avec Polska.

On sait quel candidat a été éliminé, les internautes sont ravis

Malheureusement, l'épisode s'arrête sur un suspense insoutenable car il prend fin pile au moment où Catalia va annoncer quel candidat est éliminé. Les plus impatients se sont donc précipités sur Salto où l'épisode suivant est déjà dispo. Sur les images, on découvre que c'est Maeva Ghennam qui est finalement éliminée et visiblement, ça a fait plaisir à de nombreux internautes.

