Le créateur de The Big Bang Theory révèle le couple que les fans ont détesté et ça eu des conséquences

Clairement, The Big Bang Theory peut se vanter d'être devenue une série culte. La sitcom a été diffusée avec beaucoup de succès sur la chaîne américaine CBS entre 2007 et 2019 et a eu un total de 12 saisons. En plus des folles aventures quotidiennes du gang de geeks, la série a toujours porté sur la question de savoir qui finira avec qui. Bien sûr, il y a eu quelques romances entre les personnages au fil des années, mais toutes n'ont pas été bien accueillies par le public. Le producteur de la série, Steve Molaro, a révélé quelle histoire d'amour n'a pas plu aux spectateurs.

>> Ce détail secret (et très drôle) dans The Big Bang Theory était sous nos yeux mais personne ne l'avait remarqué <<

En particulier, la liaison entre Leonard (Johnny Galecki) et la soeur de Raj, Priya (Aarti Mann), était évidemment une véritable épine dans le pied des fans. Bien sûr, il était prévu dès le départ que Penny et Leonard finiraient par se retrouver, mais le scientifique grincheux a également eu une relation très sérieuse avec Priya, malgré les réticences de son frère Raj. Seule la perspective d'une relation à distance a pu mettre fin au bonheur des amoureux.

Il n'y avait pas de plan à long terme pour le personnage

Dans le roman de Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series, le producteur fait maintenant référence à Priya comme LE partenaire polarisant de la série.

>> The Big Bang Theory de retour ? Kaley Cuoco se confie sur une réunion <<

"Euh, c'est un personnage polarisant. J'aimerais pouvoir vous dire que nous avons pensé à ces choses à l'avance, mais nous ne l'avons pas fait. C'était juste amusant de voir Leonard sortir avec la soeur de Raj. C'est tout. Ça n'a jamais été du genre 'Oh, si Leonard sort avec la soeur de Raj, alors on fera l'épisode X et puis Y arrivera !' Ce n'est pas comme ça qu'on a fait. Nous cherchions désespérément le prochain épisode et c'est à peu près tout. Et si quelque chose en est ressorti, tant mieux".

Il y avait en fait peu de choses à redire à Priya. Le personnage était intelligent, drôle et un avocat vif d'esprit qui savait même comment se comporter avec Sheldon. Mais selon le producteur Steve Molaro, les fans de la série n'ont tout simplement pas accroché. C'est pourquoi elle a finalement été radiée de la série. Peut-être parce que les téléspectateurs voulaient vraiment voir Penny (Kaley Cuoco) et Leonard ensemble et que la soeur de Raj faisait obstacle à ce souhait.

>> The Big Bang Theory : Penny trop sexualisée au début de la série ? Kaley Cuoco répond <<

Les fans ne voulaient pas d'un vrai plan B

Bien sûr, la relation amoureuse de Leonard et Priya n'a jamais été censée durer. Les téléspectateurs voulaient voir Penny et Leonard ensemble – et inévitablement, pour maintenir leur intérêt pour la série, l'idée que les personnages pourraient finir par se remettre ensemble devait persister. Une autre relation sérieuse qui pourrait en fait empêcher Leonard et Penny de terminer ensemble était inenvisageable pour les fans, qui ont donc réagi avec ferveur contre un tel scénario.