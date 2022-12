Ce détail secret (et très drôle) dans The Big Bang Theory était sous nos yeux mais personne ne l'avait remarqué

Mayim Bialik s'est confiée sur celui-ci dans le livre de Jessica Radloff The Big Bang Theory: The Definite, Inside Story Of The Epic Hit Series. Et elle a révélé qu'il y avait un détail remarquable à découvrir sur la peinture, qui n'était pas du tout prévu : apparemment, la main d'Amy sur l'épaule de Penny n'était pas initialement destinée à être vue sur la photo. C'est pourquoi elle apparaît beaucoup plus grande qu'il le faudrait.

>> The Big Bang Theory de retour ? Kaley Cuoco se confie sur une réunion <<

"La taille de la main était définitivement choquante quand je l'ai vue pour la première fois. Elle était vraiment énorme. Kaley et moi avons posé pour quelques photos sur lesquelles le peintre s'est appuyé, mais à l'origine ma main n'était pas sur son épaule, donc cela a été ajouté plus tard. Ce n'est certainement pas ma main. Chaque fois que je regarde la peinture, tout ce que je vois, c'est cette énorme main !" explique l'actrice.

>> The Big Bang Theory : Raj ne manque pas du tout à Kunal Nayyar aujourd'hui <<

Bien sûr, la peinture est également utilisée pour quelques gags dans The Big Bang Theory - cependant, la taille de la main n'est pas mentionnée. Au lieu de cela, l'humour de la situation réside dans le fait que Penny aimerait jeter le tableau dans la rue, ce qu'elle ne fait bien sûr pas, par amour pour son amie. Dans la vraie vie, l'oeuvre se trouve dans le bureau de Chuck Lorre, le créateur de la série.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Filmstarts.