Le Bus Magique : bientôt un film live-action avec Elizabeth Banks pour le dessin animé culte

On ne va pas y aller par quatre chemins : celui ou celle qui n'a pas grandi avec Le Bus Magique n'a pas eu une véritable enfance. Cette cultissime série d'animation diffusée entre 1994 et 1997 aux USA (et à partir de 1996 en France sur France 3, puis TF1) était une véritable pépite qui, en plus de nous plonger dans des aventures fantastiques épiques, nous permettait d'apprendre énormément de choses sur le corps humain et le monde qui nous entoure grâce aux facultés magiques d'un bus et à la personnalité hors du commun de Mademoiselle Bille-en-Tête, la meilleure enseignante de tout l'univers.

Le Bus Magique va débarquer au cinéma

Bonne nouvelle, ce dessin animé - lui-même adapté d'une série de livres jeunesses imaginés par Joanna Cole et Bruce Degen, va prochainement se retrouver au centre d'un projet très intriguant. Non, on ne parle pas d'un énième reboot animé comme celui de Netflix en 2017, mais d'une adaptation cinématographique en live-action.

Deadline l'a annoncé, Universal a donné son feu vert à la production d'un tel film, qui verra notamment l'actrice Elizabeth Banks (Hunger Games, The Hit Girls) se glisser dans la peau de Mademoiselle Bille-en-Tête. A l'heure actuelle, peu d'informations sont connues sur ce projet, mais à en croire les premières déclarations de Iole Lucchese (productrice), on peut s'attendre à un résultat modernisé principalement fait pour un jeune public à la manière de Dora L'exploratrice récemment, "Nous sommes ravis d'amener à la vie l'iconique Mademoiselle Bille-en-Tête et son amour de la connaissance et de l'aventure d'une façon rafraîchissante qui devrait pousser une nouvelle génération d'enfants à explorer la science".

Entre ça et la précédente annonce d'une suite à la saga Chérie j'ai rétréci les gosses, les fans de science et d'expériences WTF vont être servis !