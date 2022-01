Le Bachelor de retour en France ? "Il ne reste qu'à trouver le bon diffuseur"

Le Bachelor de retour en France ? Warner veut produire la version française et pense aussi à lancer La Bachelorette

Le Bachelor pourrait être de retour en France. C'est Bruno Henriquet, nouveau président de la filiale française de la société de production Warner Bros International Television, qui en a parlé dans une interview à Media+. "Ça reste le format de dating le plus distribué dans le monde. Des pays n'ont jamais arrêté de le diffuser. D'autres territoires comme le Japon l'ont même lancé avec succès en 2020 et la Suède et le Danemark y ont ajouté des twists surprenants et très dans l'air du temps" a-t-il expliqué.

Effectivement, de nombreux pays ont adapté Le Bachelor (deux prétendantes avaient zappé le gentleman célibataire pour se mettre en couple dans la version australienne, et deux prétendantes sont aussi reparties ensemble dans la version vietnamienne). Mais "certains territoires comme la France ont stoppé la diffusion entre 2 et 10 ans, puis l'ont reprise avec grand succès". Et justement, il aimerait créer une nouvelle saison en France.

Bruno Henriquet pense même à lancer un spin-off, La Bachelorette, en France. Car "la plupart du temps", les chaînes ont relancé Le Bachelor en mettant d'abord La Bachelorette, la version avec une femme célibataire et des prétendants. "Il y a tout un tas de possibilités pour rassurer le diffuseur dans une période post #MeToo. La programme a su évoluer avec son époque" a-t-il souligné. "Il ne reste qu'à trouver le bon diffuseur", sachant que l'émission avait été diffusée sur deux chaînes différentes en France.

Le Bachelor avait eu 6 saisons en France, sur 2 chaînes différentes

Aux USA, le programme Le Bachelor est diffusé sur la chaîne américaine ABC. Le concept est le même dans toutes les éditions : un homme célibataire BG cherche le grand amour. Il a plusieurs prétendantes, avec qui il a des dates de rêve ultra romantiques. Et il choisit qui garder dans l'aventure en offrant des roses aux femmes avec qui il veut continuer.

En France, Le Bachelor avait été lancé sur M6 en 2003. Il y a eu 3 saisons, toutes animées par Stéphane Rotenberg. Puis Le Bachelor a fait son retour sur NT1 (désormais TFX) en 2013, pour 3 saisons aussi. Et là, les saisons ont été animées par Grégory Ascher puis Boris Ehrgott.