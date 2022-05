Laury Thilleman et Juan Arbeleaz, la rupture : "Nous décidons ensemble de continuer nos routes séparément"

"Juan a égaillé ma vie de mille couleurs"

Ce mardi 17 mai 2022, c'est sur Instagram que Laury Thilleman et Juan Arbeleaz ont annoncé leur séparation. Chacun a posté un texte pour annoncer la fin de leur relation débutée en 2015. "Après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément" a écrit celle qui a été élue Miss France 2011. Une rupture qui semble s'être fait d'un commun accord pour les deux stars. "La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage" ajoute l'animatrice dans son post.

De son côté, le chef et ex-candidat de Top Chef a qualifié leur relation "d'absolument magique, remplie de bonheur de bienveillance". "Avec Laury, on a décidé de prendre des chemins différents (...) Laury sera pour moi un exemple de joie, force et détermination et je ne garderai en tête que des souvenirs lumineux."