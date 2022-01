Laurent Maistret (Koh Lanta, La Légende) en couple avec une autre aventurière ? Elle répond

Même si participer à l'émission n'est pas très glam, des couples se sont déjà formés sur le tournage de Koh Lanta. Et certains durent encore aujourd'hui comme Jesta et Benoît, Thomas et Myriam ou encore Jérémy et Candice. Et l'amour aurait encore frappé mais cette fois en dehors des tournages.

Un nouveau couple du côté des candidats de Koh Lanta ?

Selon Aqababe, un nouveau couple se serait formé parmi les anciens aventuriers de Koh Lanta. Et ces rumeurs concernent Laurent Maistret, finaliste de Koh Lanta, La Légende, saison marquée par de nombreuses rumeurs de tricheries. Le candidat de 38 ans qui a répondu aux rumeurs de couple avec Denitsa Ikonomova par le passé aurait craqué pour Lola Labesse, éliminée après l'épreuve de l'orientation dans Koh Lanta, Les 4 Terres. La bombe de 25 ans et celui qui a aussi remporté Danse avec les Stars auraient été aperçus au restaurant du Mama Shelter. "Lola de Koh Lanta et Laurent Maistret très très proches, se câlinaient en discrétion là bas ! C'est un couple probablement récent et discret." écrit le blogueur spécialisé dans la télé-réalité.