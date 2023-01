Larguée 1 mois après ses fiançailles, Astrid Nelsia est de nouveau en couple... et elle prépare même son mariage religieux

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Astrid Nelsia. La candidate, qui n'a jamais caché son amour pour la chirurgie esthétique, est largement connue pour sa vie sentimentale quelque peu agitée. Révélée dans Les princes de l'amour sur W9, la brune incendiaire a enchaîné les déconvenues amoureuses. C'est finalement dans les bras du rappeur Leris Luketo que cette dernière a trouvé son bonheur. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, Astrid a annoncé ses fiançailles il y a quelques semaines, quatre mois seulement après avoir débuté leur relation. De son côté, Leris a fièrement annoncé sur Twitter : "Je vous souhaite à tous de trouver votre tchoin".

Les fans du couple n'ont quant à eux pas caché leur inquiétude face à cette étape rapidement franchie. "C'est du fake les fiançailles ?", a ainsi demandé une internaute avant de recevoir une réponse claire et nette d'Astrid : "Mdr pourquoi se fiancer pour de faux, ça sert à rien, non ?". Si la candidate semblait sûre d'elle, force est de constater que la situation s'est rapidement envenimée et pour cause, elle et Leris ont finalement rompu. "Merci de ne plus m'associer à cette personne. J'en ai fini avec ça, vous pouvez récupérer", a affirmé le rappeur avant de déclarer être "de retour".