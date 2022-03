La Villa des coeurs brisés 7 : une candidate inoubliable de Koh Lanta au casting ?

Une star de Koh Lanta dans La Villa 7 ?

Après avoir échoué à remporter le chèque des 100 000€ dans l'émission Koh-Lanta : L'Île des Héros diffusée en 2020 sur TF1, Charlotte Caron s'apprêterait désormais à rechercher l'amour sur TFX. D'après le compte spécialisé Shayara, l'ex-aventurière aurait en effet intégré le casting de La Villa des Coeurs Brisés 7, dont le tournage a déjà débuté.

De qui s'agit-il ? Souvenez-vous, cette agente immobilière de 28 ans à l'époque s'était illustrée sur l'île notamment via ses performances (5 victoires d'équipe, 1 victoire individuelle, 24 jours d'aventure), mais également grâce à son élimination historique.

A l'occasion du concept des "destins liés", elle formait en effet un binôme avec Teheiura. Or, alors que chacun possédait secrètement un collier d'immunité, ce qui aurait pu les sauver plusieurs fois (une utilisation = le sauvetage des deux), ni lui, ni Charlotte n'avaient pensé à en utiliser un à l'issue d'un nouveau conseil en s'imaginant en sécurité. Problème, ils étaient en réalité la cible d'une stratégie de la part des autres candidats et ils s'étaient donc retrouvés éliminés bêtement avec les deux colliers en main.

Un casting aux grosses conséquences

Pour l'heure, ce casting dans l'émission de dating est encore à prendre avec des pincettes. Si la jeune femme semble être devenue une influenceuse à temps plein sur ses réseaux sociaux, un profil qui plait logiquement aux producteurs de tels programmes, elle n'a pas encore confirmé ou démenti cette rumeur.

Malgré tout, une chose est déjà certaine : dans le cas où Charlotte intégrerait réellement La Villa, elle mettrait officiellement fin à ses espoirs de victoire dans Koh-Lanta lors d'une éventuelle nouvelle édition All Stars. La raison ? Alexia Laroche-Joubert n'aime pas mélanger les candidats classiques à ceux passés par la télé-réalité. Auprès de Télépro, elle légitimait récemment ce choix en expliquant, "On trouve que c'est trop décalé. Et qu'on va trop loin par rapport à l'esprit d'aventure. Il y a donc une perte de naturel".