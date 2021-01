La Promesse : "Je m'y attendais pas", Sofia Essaïdi réagit à la révélation finale choc (Interview)

Qu'est-il arrivé à la petite Charlotte Meyer au lendemain de Noël en 1999 dans La Promesse, sur TF1 ? Alors que Pierre Castaing (Olivier Marchal) enquête sur sa disparition, il décède brutalement sans jamais découvrir la vérité sur l'enquête. 20 ans plus tard, sa fille Sarah (Sofia Essaïdi) reprend l'affaire et découvre l'inimaginable dans les deux derniers épisodes : Charlotte n'a pas disparu, mais a été tuée accidentellement par Anaïs (Juliette Katz, aka Coucoulesgirls) en 1999.

"Jamais, je n'aurais imaginé ça"

Une dénouement qu'on n'avait pas vu venir, d'autant plus que les pistes nous menaient vers Serge Fouquet (Guy Lecluyse) et Tony (Robinson Stévenin) et vers une histoire de serial killer. Sofia Essaïdi a elle aussi été surprise par la fin de La Promesse, comme elle l'a confié en interview avec PRBK : "Je ne m'y attendais tellement pas, jamais je n'aurais imaginé ça. Quand tu lis le scénario, on ne ne s'attend pas du tout à ce dénouement. On s'attend à tout le monde, mais sûrement pas à Anaïs."

Pour l'actrice et chanteuse, peu d'indices nous permettaient de deviner le vrai coupable dans la série inspirée d'un vrai fait divers : "À un moment donné, tu cherches tellement, que tu soupçonnes tout le monde et tu dis qu'il y a forcément quelque chose, il y a un truc derrière tout ça. On est perdu. Et quand tu découvres ce que c'est, tu dis que tu n'y aurais jamais pensé. Avant d'arriver à la fin de la lecture, je m'attendais à ce que mes théories s'effondrent." Sofia Essaïdi s'est aussi confiée sur la potentielle saison 2 de La Promesse.