La petite maison dans la prairie : gros choc, un célèbre acteur accusé de viol sur une enfant

Une ex-star de La petite maison dans la prairie soupçonnée de viol

Son nom ne vous dira peut-être rien, mais le visage de Radames Pera devrait en revanche vous être familier. Et pour cause, si l'acteur a mis fin à sa carrière dans les années 80, il était omniprésent à la télévision dans les années 70. On avait pu le voir à l'époque dans la peau de Willy Carson dans la série Lassie (1972 - 1973), le suivre en tant que Caine dans Kung Fu (1972 - 1975), mais également en tant que John Sanderson Edwards dans La petite maison dans la prairie (1975 - 1977).

Souvenez-vous, dans cette cultissime série qui a longtemps fait le bonheur d'M6 en France, le comédien incarnait un apprenti journaliste dans la gigantesque famille recomposée des Edwards, qui n'était autre que le fiancé de Mary (Melissa Sue Anderson), avant d'être retrouvé assassiné.