Là-haut : Pixar rend hommage aux anime avec une nouvelle version du film

Pixar est peut-être reconnu et adoré pour son style si particulier au niveau de ses histoires ou de ses graphismes, mais cela n'empêche pas le studio d'être également fan de ce qui se fait ailleurs. Et visiblement, même quand on a révolutionné le monde de l'animation avec les images de synthèse (poke Toy Story), ce qui se fait au Japon reste une excellente source d'inspiration.

Pixar rend hommage aux anime

Ce jeudi 18 février 2021, la chaîne YouTube de Pixar a en effet dévoilé son hommage au monde des anime. De quelle façon ? Une équipe d'animateurs/animatrices s'est tout simplement amusée à remixer le film Là-Haut en reprenant les codes de l'animation Japonaise. Un concept surprenant sur le papier, mais un résultat plutôt impressionnant à l'écran.

Malgré une animation un poil saccadée (faute de budget ? de temps ?) et des graphismes encore un chouilla trop américains, le reste de la vidéo est une masterclass à tous les niveaux. Que ce soit via l'OST ultra Shōnen, les effets spéciaux qui mettent en avant la puissance des héros façon Dragon Ball Z, la présence des lignes de mouvements incontournables ou des lunettes blanches, ou encore les gros yeux expressifs des personnages, rien n'a été oublié.

On préfère tout de même l'hommage de Rick & Morty aux anime, mais on a désormais envie de découvrir un nouveau Pixar réalisé au Japon. Bientôt ?