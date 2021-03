La Chronique des Bridgerton : une gynécologue critique les scènes de sexe

La Chronique des Bridgerton déchaîne les passions et les fans attendent avec impatience la saison 2 ! La série de Netflix continue donc de remporter un franc succès, mais elle laisse toujours aussi perplexes certaines personnes comme Staci Tanouye, gynécologue en Floride. Elle a d'ailleurs un avis assez tranché sur La Chronique des Bridgerton car, pour elle, la saison 1 donne aux spectateurs des fausses idées sur le sexe, à ne pas retenir et à ne pas appliquer.

La Chronique des Bridgerton donne des fausses idées sur le sexe ?

Le docteur prend notamment comme exemple la première fois de Daphne, avec Simon Basset (Regé-Jean Page) : "Je me sens merveilleusement bien", confie le personnage de Phoebe Dynevor après la perte de sa virginité. Sauf que pour la gynécologue, il est rare qu'une première fois soit "agréable" et "gracieuse" : "Ce n'est pas grave ok ? Le bon sexe demande du temps, de la pratique et de la communication", confie-t-elle dans une vidéo TikTok.