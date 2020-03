La Casa de Papel saison 4, Run... top 10 des séries à ne pas manquer en avril 2020

Future Man saison 3

C'est une comédie peu connue mais qui mérite le coup d'oeil, surtout si vous avez besoin de vous marrer. Future Man avec Josh Hutcherson revient pour sa troisième et dernière saison. Dans la saison 1, Josh, accro aux jeux-vidéo découvrait qu'il était la clé pour sauver la Terre toute entière. La saison 3 reprendra là où nous avions laissé Josh et ses amis Tiger et Wolf. Désormais fugitifs, ils vont devoir tout faire pour sauver leur peau. Cette dernière saison compte 8 épisodes, de quoi passer un bon week-end !

Date de sortie : le 3 avril sur Hulu, prochainement sur OCS.

Le bureau des légendes saison 5

Pour bien préparer l'arrivée de la saison 5 du Bureau des légendes, Canal+ n'a pas fait les choses à moitié : l'intégralité de la série était disponible en clair afin de rattraper son retard ou simplement de découvrir la série. Composée de 10 épisodes, la cinquième saison de la série française accueille un petit nouveau : Louis Garrel. Il y aura aussi des changements côté coulisse puisque Eric Rochant, créateur de la série, a décidé de passer le relai. Côté réalisation, Mathieu Kassovitz qui incarne le héros de la série passera derrière la caméra tout comme Jacques Audiard.

Date de sortie : à partir du 6 avril sur Canal+.

Killing Eve saison 3

A l'origine prévue pour le 26 avril sur BBC America, la saison 3 de Killing Eve arrivera deux semaines plus tôt pour notre plus grand plaisir. La série produite par Phoebe Waller-Bridge et portée par Sandra Oh et Jodie Comer raconte la relation particulière entre Villanelle, une tueuse à gage, et Eve, une agent du MI5. Après la fin choc de la saison 2, que nous réserve la suite ? On ne le sait pas encore mais Killing Eve est déjà renouvelée pour une saison 4 !

Date de sortie : dès le 13 avril en US+24 sur Canal+ Séries.

Run

Une autre série produite par Phoebe Waller-Bridge sera également disponible le 12 avril : Run. Créée par Vicky Jones, elle raconte l'histoire de Ruby et Billy incarnés par Merritt Wever et Domnhall Gleeson. 17 ans plutôt, ils ont fait un pacte : si l'un d'eux envoyait par texto le mot "RUN" et que l'autre lui répondait de la même façon, ils abandonneraient tout pour se retrouver à Grand Central. Une comédie noire intrigante.

Date de sortie : le 13 avril en US+24 sur OCS.