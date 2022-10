L'amour est dans le pré : ce candidat culte condamné à de la prison pour conduite sous alcool, coups et menaces envers des gendarmes

Découvert du grand public dans L'Amour est dans le pré en 2012, Thierry Olive est de nouveau au coeur de l'actualité aujourd'hui. Toutefois, ce n'est pas pour des problèmes de couple que le fermier fait parler de lui cette fois, mais pour des problèmes de coups.

Thierry Olive arrêté par la police pour agression

Le 11 février 2022, Thierry Olive était victime d'un accident de la route, la remorque de sa camionnette se retrouvant coincée dans le fossé. Une situation qui alarma aussitôt des automobilistes qui tentèrent alors de l'aider. Cependant, Thierry Olive se révéla être sous l'effet de l'alcool et se montra difficilement gérable. Face à cette situation impossible, les automobilistes décidèrent finalement de contacter la gendarmerie pour qu'elle se charge de cette situation.

Malheureusement, l'arrivée des forces de l'ordre frustra plus qu'autre chose le candidat d'M6. Très rapidement, Thierry Olive - toujours alcoolisé (il sera révélé plus tard que son taux d'alcoolémie était de 1,84 gramme par litre de sang), se mit à insulter les gendarmes. Puis, sous l'effet de la colère, il commença à les menacer de mort et à les frapper au niveau des bras. Un comportement plus que problématique qui, après un coup de tête évité, motiva les gendarmes à le menotter et l'embarquer.

L'agriculteur condamné par le tribunal

Huit mois plus tard, Thierry Olive était donc convoqué devant le tribunal correctionnel de Coutances afin de faire face aux conséquences de ses actes. Selon La presse de la manche, l'agriculteur de 54 ans aurait à cet effet "fait profil bas et présenté des excuses aux gendarmes". Surtout, il aurait expliqué son comportement par "sa santé défaillante et son état dépressif." On s'en souvient, une partie de sa ferme a malheureusement été ravagée par les flammes en 2020, avant que lui-même soit agressé à la hache en 2021 par son voisin...

Des explications entendues par le tribunal, qui l'a tout de même condamné à trois mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans ce mardi 11 octobre. En outre, Thierry Olive - qui s'est vu retirer son permis pour six mois, a désormais "l'obligation de soigner son alcoolisme".

Malgré tout ça, l'agriculteur peut encore compter sur le soutien d'Annie, son épouse rencontrée dans ADP. Un rare rayon de soleil dans un quotidien plutôt sombre depuis quelques années.