Thierry Olive (L'amour est dans le pré) agressé à la hache par un voisin : "J'ai jamais vu ça"

"Ce soir, si je suis là c'est un miracle"

Alors que les premiers portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021 ont été diffusés, un nouveau malheur est arrivé à Thierry Olive. Le candidat emblématique de l'émission animée par Karine Le Marchand, dont la ferme a brûlé en 2020, a été agressé à la hache par un voisin ce samedi 30 janvier 2021, à 10 heures du matin. Invité dans TPMP, ce mardi 2 février 2021 sur C8, l'agriculteur qui était dans L'amour est dans le pré sur M6 a confié : "Ce soir, si je suis là c'est un miracle".

Victime d'une agression qui aurait pu finir en meurtre, Thierry Olive a ainsi expliqué à Cyril Hanouna, à sa bande et aux téléspectateurs : "J'étais les mains dans les poches dans un chemin communal et il y a un voisin qui vient d'hériter de terres et il était en bas du champ", "il a laissé le tracteur dans le champ et il est venu vers moi ! Je pense qu'il a vu les émissions L'amour est dans le pré. Il s'est ramené en courant en me disant 'je vais te faire ton affaire' et il levait la hache ! J'ai eu la hache à presque 20 centimètres ! J'ai jamais vu ça de ma vie, à peu de choses près je n'étais pas là ce soir".

Thierry Olive avoue que "cela aurait pu être très grave"

Celui dont le couple avec Annie a marqué les fans de L'amour est dans le pré a assuré qu'il ne connaissait pas son agresseur, que c'était juste un voisin d'une commune voisine. "Il était farfelu, il a quelque chose au bocal" a-t-il ajouté. Conscient que cette agression aurait pu mal tourner, il a ajouté que "cela aurait pu être très grave". Pour éviter que cela se reproduise, Thierry Olive va demander à la préfecture d'enlever le permis de chasse de l'agresseur, parce que "ça fait quand même peur aujourd'hui".