L'Agence, l'immobilier de luxe en famille (TMC) : l'émission entre Stéphane Plaza et Selling Sunset

L'Agence, la nouvelle émission immobilière

Ce jeudi 24 septembre 2020 à partir de 21h15, vous pourrez découvrir L'Agence, l'immobilier de luxe en famille sur TMC. Cette toute nouvelle émission fait penser à Recherche appartement ou maison sur M6 et aux nombreux programmes animés par Stéphane Plaza. Mais il y a aussi et surtout une touche à la Selling Sunset sur Netflix, avec son côté immersif dans les vies des agents immobiliers et le fait que les biens soient tous luxueux.

Le nouveau show produit par Reservoir Prod suit ainsi Sandrine, Olivier et leurs quatre fils Martin, Valentin, Louis et Raphaël, qui ont créé leur agence immobilière haut de gamme à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Une affaire en famille donc, où vous pourrez aussi bien assister aux "visites de biens rares de Montmartre à Ibiza", qu'à la vie privée du couple et de ses enfants comme le précise le site de MYTF1. Le tout entre "tensions et désillusions, victoires et joies".

Des clients VIP

Mais attention, s'ils "ont la chance de découvrir des lieux que personne ne voit, pousser les portes de biens exceptionnels", "ils doivent aussi se plier aux demandes de clients très exigeants". Et parmi leurs clients prestigieux que vous verrez dans les épisodes de L'Agence, il y a l'architecte d'intérieur Jacques Garcia. Ce dernier a notamment été chargé de la décoration de Ladurée, de L'Avenue, du Royal Monceau, de l'hôtel La Reserve, de La Mamounia à Marrakech, du NoMad à New York et de l'hôtel Danieli à Venise.

Et les agents immobiliers qui travaillent en famille ont aussi des clients stars, comme l'homme de théâtre et acteur césarisé Fabrice Luchini. "Ça l'amusait", a avoué Guillaume Wanneroy, directeur général de Réservoir Prod, à 20 Minutes. "Ce n'est jamais facile d'obtenir la présence de people, mais on s'assure d'une certaine discrétion sur la localisation exacte des endroits visités" a-t-il précisé.

Lors des épisodes de L'Agence, vous retrouverez aussi Lorànt Deutsch, qui est aussi comédien au théâtre et auteur de livres (dont le best-seller Métronome, l'histoire de France au rythme du métro parisien).