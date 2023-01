Kylian Mbappé bientôt papa ? L'annonce inattendue que lui-même n'avait pas vu venir

Très à l'aise sur le terrain de foot, Kylian Mbappé l'est beaucoup moins quand il s'agit de parler de sa vie privée. Le numéro 10 de l'équipe de France tient en effet à garder sa vie amoureuse pour lui et n'est pas du genre à prêter attention aux rumeurs. A en croire ces dernières, Kylian aurait vécu une idylle avec Inès Rau dont il a été aperçu proche mais aussi avec Emma Smet, l'ancienne Miss France Alicia Aylies ou encore Naomi Campbell. Bref, la vie amoureuse du footballeur intéresse autant qu'elle intrigue.

Récemment, c'est Rose Bertram qui a tenu à mettre les choses au clair en démentant toute relation avec Kylian Mbappé : "Rien de ce qui a été allégué n'est vrai. La vérité ne peut aucunement venir d'un étranger mal intentionné qui ne connaît rien de ma vie privée et qui de plus se cache derrière un écran. (...) Il n'y a aucune preuve de tout ce qui a été affirmé à mon encontre, mais tout n'est qu'un tissu de mensonges desservant mon image et ma réputation", a-t-elle notamment écrit dans une longue publication Instagram.

"Papa fin 2023"

Si l'année 2022 a été compliquée pour Kylian Mbappé en raison de la défaite de la France face à l'Argentine en finale de la coupe du monde au Qatar, il se pourrait bien que 2023 lui réserve une belle surprise. C'est en tout cas ce dont est persuadée Andréa Desiles, voyante invitée sur le plateau de TPMP People samedi 7 janvier.

Alors qu'elle prédisait l'avenir pour plusieurs célébrités, le tour de l'attaquant du PSG est arrivé. Sûre d'elle, Andréa a dit cash au sujet de l'attaquant du PSG : "Mbappé ? Papa. Papa fin 2023". Une annonce qui n'a pas manqué de surprendre Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs qui ont ensuite tenté de savoir qui pourrait être la mère de l'enfant.

Alors, doit-on s'attendre à voir Kylian endosser de nouvelles responsabilités cette année ? Rendez-vous vous en décembre pour savoir si Andréa Desiles disait vrai.