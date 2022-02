Kurt Zouma sanctionné : grosse amende et ses chats recueillis par une association après la vidéo choc

Le scandale a secoué le monde du football et les réseaux sociaux. Ce lundi 7 février 2022, The Sun a publié une vidéo dans laquelle on peut voir Kurt Zouma frapper son chat à coups de pieds et de chaussures. Des images qui ont immédiatement fait le bad buzz. Malgré ses excuses, le footballeur français reste dans le collimateur des internautes et pas que.

Les chats de Kurt Zouma recueillis par une association

Deux jours après la publication des images, le footballeur français s'est vu retirer ses chats comme le dévoile la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), une association de protection des animaux britannique. Dans un communiqué, elle a fait savoir qu'elle a pris en charge les deux animaux. "Notre priorité est et a toujours été le bien-être de ces chats. Ils ont été emmenés pour un bilan de santé chez des vétérinaires et vont rester à notre charge pendant que l'enquête se poursuit" a-t-on appris.

Selon Sky Sports, la police aurait décidé de ne pas engager de poursuites contre le joueur. Mais une pétition mise en ligne sur Change.org, déjà signée par plus de 187 000 personnes, demande que Kurt Zouma soit poursuivi pour son acte. On rappelle qu'en Angleterre, les actes de cruauté envers les animaux sont punis jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.

West Ham lui inflige une amende

Et ce n'est pas tout ! Selon The Sun, Kurt Zouma aurait aussi été écarté de son équipe de West Ham suite au scandale, alors même qu'il a joué contre Watford ce mardi 8 février 2022. Le club lui aurait d'ailleurs infligé une grosse amende de 250 000£ soit 296 000 euros. "Le joueur a immédiatement accepté l'amende qui sera donnée à des associations pour le bien-être des animaux" a fait savoir le club. Selon The Sun, le joueur ne devrait pas jouer contre Leicester City ce dimanche. Affaire à suivre.