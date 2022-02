Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat : la vidéo fait scandale, pas de poursuites contre le joueur ?

Kurt Zouma est en TT sur Twitter et malheureusement pour lui, ce n'est pas pour ses exploits sur le terrain. Ce lundi 7 février, le célèbre journal anglais The Sun a publié une vidéo qui a choqué les internautes. Sur les images qui auraient été filmées par son frère, on voit le joueur de l'équipe de France perdre ses nerfs contre son chat, le gifler et le frapper à coups de pied et de chaussures.

Alerté, son club de West Ham a fermement condamné les actes de son défenseur dans un communiqué : "West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux".

Les excuses de Kurt Zouma

Face à la polémique, l'ancien joueur de Chelsea a pris la parole et a tenu a présenter ses excuses dans un communiqué de presse. "Je veux présenter mes excuses pour mes actes. Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus" a déclaré le coéquipier de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et les autres bleus dont le salaire a été révélé.

Des excuses qui n'empêchent pas la colère de monter sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. De nombreux internautes ont dénoncé le comportement du joueur, certains allant même jusqu'à demander son retrait du monde du foot.