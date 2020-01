Koh Lanta : perte de poids, infection, complications... une ancienne candidate balance

Alors que Koh Lanta devrait bientôt faire son retour sur TF1, avec la 21e saison, d'anciens candidats vont faire leur retour. Parmi eux, Sara (Koh Lanta : Malaisie et La Nouvelle Edition), Jessica (Koh Lanta : Johor) mais aussi Claude (Koh Lanta : Vietnam et La Revanche des héros) ou encore Moussa (Koh-Lanta : Bocas del Toro et La Revanche des héros). Mais s'il y a bien une candidate qui ne participera plus à l'émission, c'est Jessica Joulié, qui a participé à la saison 8 aux Philippines en 2008. Et pour cause, elle ne garde pas forcément un bon souvenir de son aventure.

Perte de poids, infection, urgences... Jessica Joulié raconte

Dans une interview accordée à TV Mag, elle revient sur celle-ci, qui s'est très mal passée : "Je pensais que je ne souffrirais pas de la faim étant donné mon petit gabarit et, finalement, c'était moi qui étais la plus affamée. J'ai souffert mentalement et physiquement des conditions climatiques, notamment lorsqu'il se mettait à pleuvoir et à faire froid. Les nuits avaient été particulièrement compliquées. Lors du douzième jour, j'avais demandé à mes coéquipiers de me sortir au conseil pour préserver ma santé". Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. "À mon retour en France, je ne faisais plus que 38 kilos, j'en avais perdu six aux Philippines. J'étais tellement mal que j'avais dû être transportée aux urgences. Je souffrais d'une grosse infection au niveau du foie et de l'estomac. Les complications ont duré plusieurs années".

"Les complications ont duré plusieurs années"

Une chose est sûre : elle ne reviendra jamais dans l'émission. "Cela m'arrive de rêver la nuit que je refais Koh-Lanta, mais en réalité, ce n'est pas mon souhait d'y retourner. Parce que je n'ai pas envie de revivre les problèmes de santé que j'ai connue il y a douze ans ni être confrontée aux réactions négatives des réseaux sociaux. Mais aussi parce que je suis maman désormais et que je me vois mal m'éloigner de ma fille de deux ans."