Koh Lanta, La Légende : comment la triche de Teheiura oblige la prod à prendre de nouvelles mesures

Rappelez-vous, c'était il y a deux semaines déjà. Le candidat emblématique de Koh Lanta, La Légende, Teheiura, a avoué avoir triché pendant l'aventure. L'aventurier a triché avec l'aide de pêcheurs locaux pour récupérer de la nourriture. "C'est un comportement déloyal qui constitue un manquement à l'éthique, aux règles de Koh Lanta" a expliqué Denis Brogniart. L'animateur a annoncé au candidat son exclusion (il participera tout de même au vote final pour départager les finalistes), même si Tehe s'est excusé et a assumé son erreur.

Papayes, steak frites ou encore plats de légumes cuits, ce sont les repas auxquels Teheiura a pu avoir accès en pleine aventure dans le Koh Lanta All Stars 2021. L'affaire avait bousculé internet puisque des candidats, comme Christelle (accusée d'avoir balancé Teheiura), avaient dû porter plainte et Coumba avait dû prendre la parole pour prendre la défense de l'aventurier haïtien sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

Koh Lanta, La Légende : la production prend des nouvelles mesures

Et dans cette affaire de tricherie, d'autres aventuriers ayant participé à l'émission ont aussi triché pendant l'aventure. Teheiura a révélé ne pas avoir été le seul à manger la nourriture des locaux, ce que la production a confirmé. Sans oublier que Gilles, le gagnant de la saison 1 de Koh Lanta, avait aussi évoqué des histoires de tricheries au Parisien, en révélant qu'une aventurière avait volé un briquet sur un bateau : "Ça s'est passé dans l'autre équipe et c'est un candidat éliminé qui l'a dénoncée".

Adventure Line Productions, la boîte de production de Koh Lanta, La Légende, a donc pris des décisions radicales pour éviter toute sorte de triche. L'équipe d'ALP a en effet précisé auprès de Ciné Télé Revue : "La production a renforcé la présence de gardiens sur le camp dès l'ouverture de ses investigations et continuera à le faire sur les prochaines saisons".

"On ne peut pas les fliquer"

Si Denis Brogniart, le présentateur de l'émission, avait été radical concernant la triche de Teheiura, il a néanmoins pris la défense des aventuriers. Pour l'animateur, il est impossible de "fliquer" les aventuriers en permanence. De même pour la production : "On ne peut pas empêcher les gens de passer autour des camps malgré la présence de gardiens qui surveillent la zone. On ne met pas un périmètre de sécurité autour des candidats ou des endroits où l'aventure se passe. (...) Les candidats sont sur des endroits désertiques. Simplement, la mer appartient à tout le monde, il y a des bateaux qui passent, on ne bloque pas une zone".