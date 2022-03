Koh Lanta 2022 : Anne-Sophie assume son vote contre Mattéo, "On ne montre pas tout"

Les médecins de Koh-Lanta 2022 ont dû souffler hier soir devant l'épisode 2 de l'édition Le Totem Maudit. Alors qu'ils craignaient de voir Mattéo briser sa carrière de danseur à cause des dangers liés à l'émission, le candidat a finalement été éliminé de l'aventure au bout de quelques jours seulement à l'occasion d'un terrible conseil.

Anne-Sophie assume son vote contre Mattéo

Une déception pour les téléspectateurs qui avaient fait du jeune homme de 20 ans l'un de leurs chouchous, mais une élimination logique selon Anne-Sophie. Accusée par certains fans d'avoir trahi le candidat avec qui elle semblait pourtant bien s'entendre, l'aventurière a donc profité d'une story postée sur Instagram ce mercredi 2 mars 2022 afin d'expliquer son vote et surtout, l'assumer.

"Ca se jouait entre Stéphanie et Mattéo, il fallait faire un choix. Le choix était difficile", a-t-elle dans un premier temps admis. Puis, elle l'a ajouté, ce qui a finalement fait la différence a été l'attitude de Stéphanie sur l'île : "Elle était super sur le camp, vraiment joyeuse, toujours le sourire, beaucoup de pep's. J'avais beaucoup plus d'affinités avec Stéphanie."

Or, à l'inverse, même si elle s'entendait "très bien aussi avec Mattéo", la membre des violets n'avait pas le même feeling à ses côtés. Selon Anne-Sophie, le danseur n'était visiblement pas le plus à l'aise dans ce jeu, "Mattéo se renfermait de plus en plus, et se sentait tout le temps en danger, et du coup, pour moi il subissait son aventure. Il n'en profitait pas et c'est ce qui a fait la différence dans mon choix". Bref, son vote était presque synonyme de bonne action.

L'aventurière hypocrite ? Elle remet en cause le montage

Par ailleurs, la coach de fitness a également réagi aux accusations d'hypocrisie à son encontre. Après avoir rappelé le coeur du problème, "[A la télé] on me voit dire que je lui parlerai [du vote contre lui], et tout de suite après on me voit voter contre Mattéo", elle a tenu à remettre les choses dans leurs contextes, "Mais bien évidemment, j'ai été le voir avant le conseil et je lui ai fait comprendre que j'allais sauver Stéphanie et que j'allais voter contre lui".

Malheureusement, elle l'a ensuite précisé, elle n'est pas responsable du montage de l'émission et de ce qui peut être montré ou non, "N'oubliez pas qu'il y a 3 jours de tournage pour 90 minutes d'épisodes. On ne montre pas tout. Je ne suis pas hypocrite, je lui ai vraiment dit les choses avant".

De quoi apaiser la colère des fans ? On croise les doigts.