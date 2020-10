Koh Lanta 2020 : combien les aventuriers sont-ils payés ? Deux aventurières évoquent les salaires

un salaire de 2 000 euros par mois pour faire Koh Lanta ?

Alors que Loïc et Lola ont réagi avec humour à la rumeur de couple sur les réseaux, il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler les internautes, c'est le salaire des aventuriers de Koh Lanta. Combien touchent les candidats pour participer à Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres sur TF1 ? C'est une question à laquelle deux anciennes aventurières ont répondu. Charlotte et Jessica, que vous avez pu suivre dans Koh-Lanta, l'île des héros, ont en effet révélé dans Le Talk de Non Stop People les chiffres exacts des payes.

"On n'est pas au SMIC la première fois. On est à plus que le SMIC quand même, avec les primes" a d'abord expliqué Jessica. "Par mois, c'est 2 000 euros ?" a alors demandé l'animatrice Alexandra Roost, ce à quoi Charlotte a répondu : "Oui, c'est à peu près ça". Les candidats de Koh Lanta toucheraient donc environ 2 000 euros par mois pendant le tournage de l'émission présentée par Denis Brogniart.

"On ne fait pas Koh Lanta pour l'argent"

Mais tous les aventuriers ne gagnent pas la même somme, car il y a celles et ceux qui quittent l'aventure avant la réunification et celles et ceux qui restent. "Ça dépend si tu pars tout de suite, si tu atteins la réunification" a donc détaillé Jessica, "Toutes les personnes qui partent avant la réunification rentrent en France. C'est fini, le contrat de travail est fini. Ils peuvent reprendre leur boulot. Toutes les personnes qui partent après la réunification restent sur place jusqu'à la fin du jeu, donc vu qu'ils te monopolisent sur place, tu continues d'être payé".

"Tu as les primes de voyage. Juste pour faire le voyage déjà, c'est 500 euros" a précisé Jessica. Sans oublier les 100 000 euros pour le ou la gagnante (même si au final les vainqueurs ne touchent pas vraiment 100 000 euros). Mais les ex-aventurières ont rappelé : "On ne fait pas Koh Lanta pour l'argent. Il faut le faire pour gagner".