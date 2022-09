Kim Kardashian métamorphosée : décolorée jusqu'aux sourcils et fesses à l'air, elle est méconnaissable

"J'ai un problème avec la confiance en moi"

En plus de ce shooting sexy où elle montre aussi ses fesses, celle qui étudie pour devenir avocate a évoqué plusieurs autres sujets comme la célébrité. "Je me fiche de ce que les gens pensent de moi" a-t-elle expliqué alors qu'elle commentait sa fiche Wikipédia qui la décrit comme une "socialite, mannequin, personnalité et businesswoman". "J'espère qu'un jour, on pourra lire que je suis avocate et une mère. Ce sont les deux rôles les plus importants pour moi mais je ne regarde pas ma page Wikipedia donc je m'en fiche" a-t-elle confié.

Un peu plus loin dans son interview, la bombe qui s'est séparée de Pete Davidson a expliqué qu'elle n'a en fait pas vraiment confiance en elle. "J'ai un problème avec la confiance en moi. Je suis toujours plus dans l'auto-dérision quand on me demande de parler de moi" a-t-elle expliqué. On y croit ?