Kim Kardashian arrive sur Spotify pour animer un podcast sur les détenus et la réforme de la justice

Kim Kardashian bientôt sur Spotify

Le très sérieux The Wall Street Journal a annoncé que Kim Kardashian aura bientôt son podcast sur la plateforme de streaming Spotify. A propos de quoi ? Ni sur sa célèbre famille, ni sur ses marques de maquillage et de vêtements. Non, l'influenceuse parlera des prisons et de la réforme de la justice américaine qu'elle espère. Le média a précisé que Kim K va coproduire ce podcast engagé mais aussi le co-animer avec Rothschild Ansaldi.

Alors que ce podcast n'a pas encore de date de diffusion pour l'instant, en revanche, on apprend qu'il devrait commencer par un cas particulier : celui de Kevin Keith. L'affaire remonte à 1994. Alors qu'il a toujours clamé son innocence, cet homme a été condamné à mort pour trois meurtres. Mais en 2010, de nouveaux indices laissent supposer qu'il ne serait peut-être pas coupable. Sa condamnation a donc été annulée et transformée en une peine de prison à vie. Convaincue qu'il s'agit d'une erreur judiciaire, Kim Kardashian racontera cette terrible histoire en espérant un jour le faire sortir de prison.

La star est engagée depuis longtemps

Sans parler de ses autres engagements dans plusieurs domaines (dont l'aide aux sans-abri), celle qui est mariée à Kanye West est engagée auprès des prisonniers depuis quelques années maintenant. En 2018, la star de télé-réalité a réussi à faire gracier Alice Marie Johnson par Donald Trump, qui était alors libérée de prison après plus de 20 ans enfermée. Et Kim Kardashian a continué de faire libérer d'autres détenus par la suite, tous présents dans le docu The Justice Project qui avait été diffusé sur la chaîne Oxygen en avril 2020.

La mère de famille va même encore plus loin dans son engagement pour réformer la justice américaine. Depuis plus d'un an maintenant, elle suit des études de droit pour devenir avocate, comme son père Robert Kardashian l'était (il était devenu célèbre pour sa défense dans l'affaire O.J. Simpson).

Quant à Spotify, l'entreprise a aussi signé un contrat avec Barack Obama et Michelle Obama pour des podcasts exclusifs. Et l'appli suédoise a également déboursé plus de 100 millions de dollars pour s'offrir The Joe Rogan Experience, un podcast présenté par l'américain Joe Rogan (acteur, commentateur sportif, animateur de télévision et spécialiste des arts martiaux) qui cartonne.