Kim Glow chroniqueuse dans TPMP : les internautes pètent un câble !

Non, vous n'avez pas rêvé, Kim Glow était bien chroniqueuse dans TPMP ce mardi 2 février 2021 ! Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'ex-candidate de télé-réalité s'installe autour de la table de Cyril Hanouna : elle est déjà venue en 2017, à plusieurs reprises, notamment avec son ex, Sylvain Potard. À l'époque, sa présence dans l'émission de C8 avait provoqué de nombreuses réactions, pas très positives, sur les réseaux sociaux. Eh bien, Kim Glow n'y a pas non plus échappé cette fois-ci.

Kim Glow dans TPMP, les Twittos au bout de leur vie

Il faut dire que les internautes l'ont dans le collimateur depuis des années, mais encore plus depuis ses théories complotistes sur le vaccin contre le coronavirus et sa fausse prédiction sur le troisième confinement ! Certains ont donc été surpris de voir Kim Glow dans TPMP, à la place de Kelly Vedovelli.

Ces derniers l'ont fait remarquer avec subtilité tandis que d'autres Twittos n'ont pas vraiment mâché leurs mots : "Kim Glow après Balkany ? L'escalade de l'horreur. C'est décevant", "#TPMP fait vraiment les fonds de poubelle #kimglow", "Kim Glow sur le plateau de TPMP, c'est aussi de la sorcellerie ça", "Je crois que #TPMP a vraiment touché le fond ce soir... Des drogués en invités, des insultes, Kim Glow en chroniqueuse...", "Kim Glow dans #TPMP alors là c'est vraiment devenu une télé réalité cette émission éclatée", peut-on lire.