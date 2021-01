Kellyn (Les Princes) dévoile la vraie raison de son déménagement à Dubaï : "C'est purement fiscal"

Dubaï est the new place to be ! Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Thomas Vergara, Nabilla Benattia, Martika Caringella, Fidji Ruiz, Dylan Thiry, Manon Marsault, Julien Tanti,Maëva Ghennam, Jazz, Laurent Correia, Benjamin Samat, Maddy Burciaga, Océane El Himer, Marine El Himer... tous ces candidats de télé-réalité sont partis habiter aux Émirats arabes unis. Si certains ont décidé de s'y installer pour retrouver un peu plus de sécurité qu'en France, d'autres ont juste choisi d'améliorer leur cadre de vie... et leur fiscalité.

"A Dubaï, on n'est pas imposable"

C'est notamment le cas de Kellyn Sun, qui s'installe elle aussi à Dubaï. Dans une interview accordée à Sam Zirah, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 révèle en toute transparence que son déménagement est "purement fiscal" : "Je pense à mon futur. Je sais que la télé est quelque chose d'éphémère. Après, j'ai d'autres projets, mais je me dis 'pars à Dubaï, économise, tu ne paies pas d'impôts'. Je ne me vois pas payer 70% de mon salaire à l'Etat. Je ne me sens pas en sécurité dans mon pays, je me suis faite agresser plusieurs fois."

Kellyn, très proche de Dylan Thiry depuis son départ à Dubaï, explique ensuite : "Déjà, j'habite à Monaco et je paie des impôts en France parce que je suis de nationalité française. Je n'ai aucun intérêt à payer des impôts en France. À Dubaï, on n'est pas imposable, 0% d'imposition. Tu ne donnes rien à l'Etat. Tout ce que tu gagnes tu le gardes et tu le dépenses comme tu veux." L'ex de Bastos et Anthony Alcaraz dévoile aussi ce qui l'a fait craquer là-bas : "C'est un pays où il fait quasiment tout le temps chaud, les gens sont respectueux. Il y a vraiment beaucoup de respect."