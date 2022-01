Kelly Helard (Mamans & Célèbres) révèle l'opération de chirurgie esthétique qu'elle regrette le plus

Double bonheur !Déjà maman d'un petit Lyam, Kelly Helard a récemment donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille nommée Lyana. Malheureusement, ces grossesses ont engendré des problèmes de poids pour la jeune maman et elle se bat depuis plusieurs années pour retrouver sa silhouette d'avant-bébé. Dans une interview accordée à Gossip Room, la femme de Neymar, ancien candidat de La belle et ses princes qu'elle a rencontré après sa participation aux Anges 6, révèle avoir eu recours à la chirurgie esthétique dans le but de maigrir.

"Une liposuccion, non, ça n'aide pas du tout à perdre du poids"

Kelly révèle qu'elle a pris une trentaine de kilos quand elle attendait Lyam en 2015. Après avoir surveillé son alimentation et s'être remise au sport, l'ancienne Ch'tis de W9 , n'a pas vu les résultats escomptés. Elle s'est donc tournée vers une autre solution et a eu recours à une liposuccion en 2018... Ce qu'elle regrette. "Je pensais que j'allais ressortir du bloc toute mince, parce que c'est ce que la plupart des gens pensent. Et en fait non, une liposuccion, non, ça n'aide pas du tout à perdre du poids. Sinon je serais déjà mince", a-t-elle expliqué. Déçue du résultat, Kelly a donc décidé de repasser sur le billard pour des injections. "J'avais tout perdu. Mes fesses, c'était des lavettes, donc j'ai remis dedans. Le chirurgien m'a fait des fesses énormes. Je mettais toujours quelque chose autour. J'étais complexée. C'était vraiment horrible. Je pense que c'était à un moment où je me laissais peut-être influencer par toutes celles de télé" regrette-t-elle.

Des efforts récompensés