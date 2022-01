Kaya Scodelario (Le Labyrinthe) maman : elle annonce la naissance de son 2ème enfant

Et une deuxième annonce de naissance en quelques jours du côté des stars. Après la surprise d'Aya Nakamura qui a accouché d'une petite fille, c'est la britannique Kaya Scodelario qui vient d'accueillir son deuxième enfant. L'actrice avait annoncé être enceinte en septembre dernier.

Kaya Scodelario dévoile la naissance de son 2ème enfant

C'est sur Instagram que Kaya Scodelario a annoncé être maman pour la deuxième fois. L'actrice, âgée de 29 ans, n'a pas dévoilé la date de naissance exacte de son bébé, ni même le sexe ou le prénom choisi pour son bout de chou. Mais la star a dévoilé une photo où on peut la voir tenant son bébé dans ses bras en compagnie de son mari. "Tu es arrivé mon petit. On commence la nouvelle année avec tellement d'amour dans nos coeurs et dans notre foyer. Et en plus du caca et du vomi. Il y en a beaucoup aussi" a écrit l'actrice en légende de l'image.