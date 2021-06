Kaamelott - Premier Volet, la bande-annonce : Perceval et Karadoc toujours aussi fous

Conscient de l'attente autour de Kaamelott - Premier Volet, dont la sortie est attendue le 21 juillet 2021 au cinéma, Alexandre Astier se montre de plus en plus généreux avec le public. Ainsi, après la publication des affiches officielles du film et la mise en ligne d'un premier extrait prometteur (et rassurant) porté par Arthur, son personnage, le créateur/acteur vient cette fois-ci de proposer une nouvelle bande-annonce.

Une bande-annonce impressionnante

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant ces images, c'est que le résultat à l'écran devrait être incroyable. Là où l'extrait vidéo nous promettait quelques séquences dans la plus pure des traditions de la série, ce trailer nous prouve également que cette trilogie cinématographique aura le droit à sa propre patte et ses propres codes.

Entre des décors et costumes impressionnants, une photographie unique et différente de ce à quoi on a été habitué et une mise en scène nettement plus dynamique et ambitieuse, Kaamelott - Premier Volet devrait parfaitement réussir à se démarquer de la fiction d'M6 - on ne sera pas sur un sentiment de téléfilm façon Caméra Café avec Espace détente, tout en réussissant à en conserver son charme. Et pour faire ce pont, ce sont donc la promesse d'une exploration de la mythologie (on y retrouve tous nos personnages préférés avec leurs personnalités bien spéciales) et un humour toujours aussi génial - "Y aurait moyen de réduire la voilure sur les conneries ?", qui seront bien présents pour notre plus grand bonheur.

Et oui, on se repasse déjà en boucle le face-à-face improbable à l'ancienne entre Arthur, Perceval et Karadoc pour l'histoire de la garde.

Kaamelott - Premier Volet sortira le 21 juillet 2021 au cinéma.