Julia Morgante (Les Princes) fond en larmes : "J'ai besoin de me protéger" (EXCLU VIDEO)

Après sa participation à La Bataille des couples 2, avec son ex Bastien Munez, Julia Morgante est de retour dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) sur W9 ! Elle est prête à accueillir un nouvel homme dans sa vie, mais pour le moment, elle ne trouve pas vraiment chaussures à son pied dans l'émission de W9. Pour preuve, la candidate a viré Jonathan et Nans et n'a pas beaucoup de feeling avec ses deux nouveaux prétendants, Nikolas et Jérémy.

Un coaching émouvant pour Julia Morgante

Malgré ces échecs, Julia Morgante ne perd pas espoir. Son aventure va d'ailleurs s'intensifier avec un coaching éprouvant avec Aïssa, comme on peut le voir dans un extrait exclu des Princes et les princesses de l'amour 4 (dispo dans notre diaporama) : "Est-ce que tu t'aimes ?", lui demande la love coach.

Face à cette question, l'ex-candidate des Marseillais Australia ne peut retenir ses larmes, mais pourquoi cette demande lui provoque une telle émotion ? "Je n'ai pas toujours été bien avec l'image que j'ai de moi-même, voire même pratiquement jamais", avoue Julia face aux caméras avant de confier : "Il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas d'où ça vient." Cet exercice va-t-il permettre à la princesse de mieux vivre son expérience avec ses prétendants ? Affaire à suivre.