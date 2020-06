Jul remixe La Casa de Papel avec El Jhota 🎶

La tracklist de La Machine

En plus de son duo avec El Jhota, Jul prépare la sortie de son nouvel double album "La Machine", dont la cover a été réalisée par deux fans, prévue pour le 19 juin 2020. Le rappeur marseillais a déjà donné un avant-goût de son opus avec les titres Folie et Sousou et avec la tracklist sur laquelle on découvre des feats avec Nessbeal, Bigflo & Oli, Moubarak, Doria ou encore Morad.