Joséphine Ange Gardien : fin de la série en 2021 ? Mimie Mathy se confie

Joséphine de retour en 2021

C'est une nouvelle qui devrait faire le bonheur des téléspectateurs, l'épisode inédit de Joséphine Ange Gardien diffusé ce lundi 28 décembre 2020 ne sera pas la dernier de la série. Mimie Mathy - qui incarne cet ange emblématique depuis 1997, a en effet profité d'un entretien avec le JDD pour confier avoir d'autres histoires à raconter avec ce personnage.

Interrogée sur ses projets futurs, la comédienne a tout simplement révélé, "L'an prochain [2021], j'aimerais refaire trois épisodes de Joséphine". Toutefois, elle l'a également sous-entendu, il n'est pas impossible que ces épisodes soient les derniers de la fiction de TF1. Ou tout du moins, que la série fasse une pause ensuite.

La série bientôt menacée ?

Rien n'est encore acté à ce sujet, mais Mimie Mathy a tout de même révélé avoir un autre projet très ambitieux en tête pour les années à venir. "J'aimerais remonter sur scène en 2022, 2023, avec une belle idée. Les projets, c'est ce qui nous tient" a-t-elle ainsi confessé, avant d'ajouter, "Après plus de trente-cinq ans de carrière, je me souhaite la même que Line Renaud ! C'est pas peu dire !" Or, on le sait, entre l'écriture, les répétitions et la tournée à travers la France, un spectacle peut prendre énormément de temps à mettre en place et à porter, ce qui pourrait donc potentiellement menacer l'avenir de Joséphine Ange Gardien.

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour s'inquiéter, mais entre cette envie de scène et son autre série pour France 3 qui lui prend également de la place dans son agenda, "Je viens de terminer le troisième volet des aventures du capitaine Marie Jourdan", on peut comprendre que Joséphine - après 23 belles années, ne soit plus tout à fait sa priorité.