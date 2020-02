Joséphine Ange Gardien : bientôt un épisode sur la pédophilie ? Mimie Mathy l'espère

Joséphine Ange Gardien amuse peut-être des millions de familles à chaque diffusion sur TF1, mais cela n'empêche pas la série d'aborder des thèmes très forts à l'occasion. Et comme l'a confié Mimie Mathy au journal La Dépêche, elle voudrait voir encore plus loin dans les épisodes à venir.

Joséphine Ange Gardien face à la pédophilie ?

Au détour d'une question sur l'affaire Polanski, la comédienne a notamment confessé : "Il y a un thème que j'aimerais aborder avec "Joséphine", c'est la pédophilie." Un sujet qui pourrait effectivement aider à lever certains tabous dans de nombreux foyers, mais qu'elle sait compliqué à mettre en place dans une telle fiction : "C'est tellement délicat, ça ne peut pas se résoudre d'un claquement de doigts, ce sera peut-être pour Marie Jourdan, le flic que je joue dans la série de France 3".

Et si jamais TF1 met son veto pour un tel sujet, Mimie Mathy a assuré ne pas être à court d'indignations : "L'intolérance, le racisme, l'injustice... Quand je vois aux portes de Paris les gens qui vivent au milieu des immondices et des rats, ça me démonte. On va dépenser des milliards pour les J.O., mais combien pour des logements ?"

Oui, dans le cas où Joséphine serait encore à la télévision en 2024, ne comptez pas sur l'Ange Gardien pour aider une athlète à remporter une médaille à Paris.