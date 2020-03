Jorge López (Elite) : la célébrité "c'est comme Black Mirror, c'est un peu un mensonge"

La célébrité c'est "positif" mais "un peu violent"

Dans la saison 2 d'Elite sur Netflix, Jorge López et Danna Paola jouaient Valerio et Lu, les Cersei et Jaime Lannister (moins violents et plus jeunes) de le TV show teen espagnol. Celui qui semblait prêt à quitter la série s'est confié sur sa notoriété de plus en plus folle. "Je suis parti en voyage dans le sud du Chili (où il vit, ndlr), où il n'y a personne, et soudain j'arrive à mon hôtel et il est plein de monde. A New York, à Londres... il n'y a pas de territoire où l'on ne nous connaisse pas" a-t-il avoué à El Pais.

Le fait de ne pas pouvoir se promener sans être suivi par des fans partout dans le monde, cela gêne Jorge López. La célébrité "c'est comme Black Mirror, c'est un peu un mensonge" a même expliqué l'acteur, "Vous le voyez de façon tangible, dans les aéroports. Il n'y a pas un endroit où ils n'ont pas vu Elite. Tout cela est très positif, mais à un moment donné, cela devient un peu violent". Avant d'intégrer le casting d'Elite, il s'était fait connaître dans la série Soy Luna sur Disney Channel. Mais depuis son rôle de Valerio, celui qui est soupçonné d'être en couple avec Danna Paola dans la vraie vie est reconnu où qu'il aille. Et cela peut être oppressant.

Jorge López est content qu'Elite ait un réel impact sur les gens

Même s'il n'est pas fan du fait d'être devenu autant connu dans le monde, Jorge López a par conte assuré qu'il était très content de voir qu'Elite a changé la vie de nombreuses personnes. "Quand l'émission est diffusée et que vous voyez l'impact, wow ! Nous recevons des messages de gens qui disent : 'Vous m'avez sauvé la vie'. Mon personnage est accablé par la question de la toxicomanie. C'est gratifiant pour moi, de soulever des questions qui sont lapidées socialement et de générer de l'empathie" a-t-il déclaré, "Je pensais au début que c'était superficiel, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas".