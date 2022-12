Jonathan Matijas moqué pour une photo torse nu avec Shanna Kress et leur bébé : il y a pourtant une explication logique et mignonne

Ça y est, Jonathan Matijas et Shanna Kress sont devenus les heureux d'un petit Loüka. Le couple a annoncé la grande nouvelle le 27 septembre 2022 sur Instagram. "Le plus beau jour de notre vie est arrivé, Notre fils est à nos côtés. Depuis ta naissance on sait ce que signifie d'être fiers et comblés, on est devenus ton Papa et ta Maman 👶 Et puisque tes parents t'ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d'amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites", ont-ils écrit en légende d'une photo sur laquelle la jeune maman porte tient son bébé dans bras à la maternité, pendant que le papa les regarde avec tendresse.

Jonathan Matijas se fait dézinguer à cause de sa photo torse nu

Malheureusement, à cause de cette jolie photo, le chéri de Shanna Kress a été la cible de nombreuses critiques, car il apparaît torse nu. "Pourquoi il est torse nu wsh ? 😂", "Juste m'expliquer pourquoi être torse nu ?????", "Mais qu'est-ce qu'il fou torse nu ? Eh les influenceurs c'est trop vraiment...", "Obligé de te mettre torse poils ? T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin toi", "Donc Jonathan je-sais-pas-quoi il se balade à poil dans la clinique... mais c'est lui qui allaite ou quoi?! 😳😳", peut-on lire, entre autres, dans les commentaires et sur Twitter.

