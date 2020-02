Jojo Rabbit : "Scarlett Johansson est la plus grande star de cette décennie" (interview)

As-tu toujours envisagé de jouer Hitler ?

Non. Cela n'a jamais été mon envie. Au départ, je voulais juste écrire le scénario, puis voir si on pouvait faire produire ce film. C'était en 2011. J'ai ensuite été distrait par 3 autres films, puis j'y suis revenu et c'est là que la Fox m'a proposé de réaliser Jojo Rabbit. Mais à une seule condition, que je joue Hitler. Parce qu'il était écrit d'une manière particulière. J'étais d'accord, un autre acteur dans le rôle n'aurait pas été pareil. J'entendais la voix d'Hitler en écrivant le script. J'étais au coeur de ce projet et j'avais une idée précise de ce que dont le film avait besoin. Un autre acteur en aurait sûrement trop fait. Il aurait apporté plus de réalité au personnage ce qui aurait gâché le film. Jouer Hitler n'est pas difficile. Le Hitler imaginé par Jojo est vraiment un crétin. Il ne fallait surtout pas chercher à singer le vrai.



Comment as-tu réagi la première fois que tu t'es vu en costume et moustache et que tu as dû répéter tes dialogues ?

La première fois que je me suis vu dans le miroir, c'était juste gênant.. J'aime d'ordinaire être bien sapé quand je suis sur un tournage. Là c'était affreux. J'ai toujours l'air d'un idiot. Sur les photos des making-of des films, les réalisateurs ont l'air vraiment cool et stylés. Ce coup-ci, il n'y avait rien de stylé. Mais je n'ai pas vraiment répéter mes dialogues. Comme je réalisais, j'avais tellement de travail que j'ai pas eu le temps de m'exercer avec ce personnage. Je l'ai réinventé au fur et à mesure. On tournait plusieurs scènes à chaque fois. Parfois avec moi dedans en fond, parmi sans.



Tu gardais la moustache ?

Non. Je l'enlevais. C'était une fausse moustache. Mais j'avais la coupe droite, les cheveux défrisés et collés. Puis les habits avec ces grands pantalons allemands et ces bottes hautes. Tout cet attirail est très vite devenu épuisant à porter.