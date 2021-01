Jesta Hillmann enceinte : "mission réussie", elle se confie sur sa grossesse sans excès

Jesta Hillmann est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Un nouveau chapitre de sa vie qu'elle a hâte de débuter auprès de Benoît Assadi et qu'elle aborde de la meilleure des façons. Auprès de nos confrères de Purepeople, la candidate de l'émission Mamans & Célèbres a en effet confessé avoir réussi à maîtriser l'évolution de son corps, une épreuve qui avait été très compliquée lors de son premier bébé.

"Pour le moment j'ai réussi [à ne pas prendre trop de poids] à part si je fais une catastrophe à la fin (rires), normalement ça devrait aller. Pour Juliann [son premier enfant, ndlr], j'étais à 28 kilos et là je suis à 15 kilos" a-t-elle ainsi révélé, avant de déclarer, heureuse, "Je ne compte pas les dépasser donc je pense que c'est mission réussie".

Une grossesse maîtrisée de bout en bout

Toutefois, n'allez pas penser que Jesta s'est imposée un mode de vie insoutenable pour une femme enceinte. Elle l'a immédiatement précisé, sa grossesse a simplement coïncidé avec la préparation d'un projet professionnel très spécial, "Je n'ai pas vraiment fait des efforts mais étant donné qu'il y a eu l'écriture du livre Jestatouille, la création des recettes pendant toute ma grossesse, forcément ça m'a fait manger équilibré, ça m'a fait manger des légumes, alors ça joue sur le poids."

La jeune maman l'a d'ailleurs rappelé, même si elle est la première à se montrer satisfaite vis-à-vis de la gestion de sa grossesse, ce qui compte principalement lors d'un tel événement est de s'écouter. Et comme tout le monde, elle a logiquement craqué par instant, "Là, j'ai aussi fait du sport pendant le deuxième trimestre de grossesse mais honnêtement, j'ai totalement lâché. Je pense qu'il faut surtout écouter son corps, je me sentais vraiment fatiguée, donc j'ai préféré arrêter le sport."

Un programme sportif déjà prévu après l'accouchement

Cependant, si Jesta s'est donc accordée une grossesse raisonnée, elle a déjà prévu de souffrir une fois l'arrivée de son fils. Contrairement à la première fois où elle avait attendu près de 8 mois avant de se reprendre en main, elle est actuellement décidée à tout donner dès les premières semaines, "Je compte prendre le 'problème' directement en charge pour éviter que ça s'installe et que ce soit encore plus difficile. En plus, ça tombe très bien, le livre sort quasiment en même temps que l'accouchement. Je vais me remettre dans mes recettes, je vais me remettre à courir tous les deux jours, reprendre une routine sportive".

Mais encore une fois, soyez rassurés, elle maîtrise parfaitement ce qu'elle fait. Si son programme s'annonce chargé, elle a tout de même promis, "Je vais manger équilibré mais sans faire de régime parce que je vais allaiter." De toute façon elle le sait, quoi qu'elle fasse, ça ne suffira pas à convaincre la production de Koh Lanta de la recruter pour une édition All Stars, malgré son envie d'y participer...