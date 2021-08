Jesse Williams : nouvelle série pour l'acteur après son départ de Grey's Anatomy

Nouvelle série pour Jesse Williams

Jesse Williams vous manque ? Bonne nouvelle, le comédien va prochainement faire son grand retour sur nos écrans. Non, il ne va pas retrouver son rôle de Jackson Avery dans Grey's Anatomy, mais il vient de rejoindre le casting d'Olga Dies Dreaming, le nouveau projet de série de Hulu, à laquelle sont déjà attachés Aubrey Plaza (Parks and Recreation) et Ramón Rodríguez (The Affair).

Dans cette série adaptée du roman du même titre de Xóchitl Gonzalez qui, petite étrangeté, ne sera pas publié avant janvier 2022, Jesse Williams se glissera dans la peau de Matteo, un collectionneur en tout genre. Véritable passionné de Brooklyn, il n'est pas ce genre de mecs qui vous dira simplement où trouver la meilleure part de pizza, il vous y emmènera. Véritablement curieux sur tout, il ne souhaite pas se laisser enfermer dans une case, comme le veut le conformisme ambiant.

Un simple pilot pour l'heure

Un rôle très éloigné de celui qu'il tenait dans la fiction médicale, mais qui n'est pas encore assuré de voir le jour. Et pour cause, même si la plateforme Hulu s'est battue pour obtenir les droits d'adaptation de ce livre, il ne s'agit encore que d'un pilot. Celui-ci, écrit par Xóchitl Gonzalez et réalisé par Alfonso Gomez-Rejon, devra donc convaincre le site de streaming pour espérer obtenir une saison complète.

Olga Dies Dreaming suit l'histoire d'un frère, Pedro (Rodríguez) et d'une soeur, Olga (Plaza), deux Newyoricains (mot qui mélange les termes "New York" et "Portoricain"), qui malgré leurs succès personnels parmi l'élite à New York - lui est membre du congrès, elle une wedding-planneuse, ne semblent pas totalement comblés. Abandonnés très tôt par leur mère, une militante politique radicale, leur vie prend un tournant inattendu quand celle-ci revient avec ses secrets, alors même que la saison des ouragans arrivent à Puerto Rico.