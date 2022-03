Je te promets saison 3 : une suite déjà prévue par TF1 ? On a la réponse

Une saison 3 pour Je te promets ?

Si la saison 2 de Je te promets se termine par le mariage entre Maud (Marilou Berry) et Tanguy (Marc Riso), c'est peu dire que la série semble cependant loin d'être terminée. Entre le combat de Michael (Guillaume Labbé) contre son addiction qui est toujours aussi intense ou l'avenir de la vie de famille de Mathis (Narcisse Mame) et Agnès (Léonie Simaga) avec Rose, de nombreuses histoires sont toujours en cours et attendent clairement d'être bouclées.

Une surprise ? Pas du tout. This Is Us - la série américaine dont est inspirée la fiction de TF1, prendra fin cette année au terme de sa saison 6, actuellement en cours de diffusion sur NBC. Autrement dit, même si les deux versions ont logiquement quelques différences, il y a tout de même encore énormément de choses à raconter et à adapter à l'écran.

Un doute persiste

Une nouvelle rassurante ? Oui, mais attention, il est encore trop tôt pour crier victoire. Interrogé récemment par Buzz TV sur un éventuel renouvellement de Je te promets pour une saison 3, Hugo Becker (Paul Gallo) a confessé ceci : "Aujourd'hui je sais pas [si je dois bloqué mon agenda pour un tournage]. (...) Rien n'est signé pour la suite". TF1 attendrait donc le bilan complet de cette saison 2 avant de prendre une décision concernant son avenir, "Ça va dépendre de ce que dit la critique et ce que dit le public. Ca dépend de ça".

Or, la réaction du public pourrait longuement faire réfléchir TF1. En cause ? Même si la série reste un joli succès d'audiences, elle n'est déjà plus aussi performante que l'an passé. Ainsi, là où la saison 1 avait réuni près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne, l'actuelle saison 2 tourne cette fois-ci à 3 millions de fans en moyenne par épisode. Une chute non négligeable qui a notamment vu le drame passer de n°1 des audiences en 2021 à n°3 la semaine dernière lors de la diffusion des épisodes 9 et 10.

Autant dire qu'il va falloir croiser les doigts !