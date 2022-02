Je te promets saison 2 : ce lien surprenant entre la série de TF1 et Plus belle la vie

Dans cette saison 2 de Je te promets, Michaël (Guillaume Labbé qui assume jouer des "c*nnards" à l'écran) a vécu de mauvais moments. Alors que sa carrière d'acteur décollait, il a été victime de son ancienne blessure au genou et est tombé dans l'addiction aux médicaments. Après avoir touché le fond et causé un accident où il a malgré lui mis en danger la vie de sa nièce, le fils Gallo va tenter de recoller les morceaux. L'occasion de se plonger dans le passé du personnage : comme dans This is Us, Je te promets se déroule sur plusieurs époques. Et c'est là qu'on retrouve son lien avec Plus belle la vie.

Michaël jeune est joué par le fils d'un acteur de Plus belle la vie

Si le Michaël "de nos jours" est incarné par Guillaume Labbé et celui de l'adolescence est joué par Axel Naroditzky, la version jeune de Mica est incarné par Hugo Questel. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est normal ! Hugo Questel est en fait le fils d'un acteur vu dans Plus belle la vie : Grégory Questel. Ce dernier incarne Xavier Revel dans le feuilleton de France 3 qui pourrait s'arrêter prochainement.