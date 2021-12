Jacob Elordi (The Kissing Booth) objectifié ? L'acteur saoulé des remarques sur son physique

Révélé aux yeux du grand public grâce à son rôle de Noah Flynn dans la franchise The Kissing Booth sur Netflix, le comédien ne garde pas forcément un très bon souvenir de cette expérience. Après avoir récemment confié, "je me sentais ringard" dans ces films pour ados, il vient cette fois-ci de critiquer l'objectification dont il a fait l'objet.

Jacob Elordi lassé d'être jugé sur son physique

Ce n'est pas un secret, Jacob Elordi a souvent dû tourner quelques scènes torse nu pour les besoins du scénario afin de faire monter la température à l'écran. Or, ces séquences n'ont finalement fait qu'augmenter les attentes et envies des spectateurs et professionnels vis-à-vis de son physique au fil de ses projets (films, séries, photoshoot...), ce qui n'est pas la chose la plus facile à vivre au quotidien pour lui.

"Vous apprenez très rapidement que ce que les gens retiennent principalement de ces films, c'est votre stature et votre silhouette, a-t-il déploré auprès du magazine Men's Health. Vous avez des personnes de tout âge à travers le monde qui parlent uniquement de ce à quoi vous ressemblez, votre physique".

Le comédien critique le comportement déplacé dont il peut être victime

Jacob Elordi en a conscience, cette situation est loin d'être aussi pesante qu'elle peut l'être pour les femmes, "Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit", mais cela n'en reste pas moins "véritablement frustrant". Il l'a en effet précisé, sous prétexte qu'il est justement un homme et non une femme, il peut faire face à des personnes qui se pensent tout permis.

"Vous vous rendez à un shooting, vous vous changez et d'un coup, quelqu'un va dire, 'Oooooah, regarde-moi ça !'. Vous imaginez si j'allais dire à une femme, 'Daaaamn, regarde-moi ta taille !', a soupiré la star. Je ne ferais jamais ça. Mais comme les gens voient ça sur leurs écrans, ils pensent que c'est normal".

Et ce sont ce genre de situations qui peuvent ensuite entraîner des problèmes de confiance, mais également dégrader le rapport de n'importe qui avec son corps. Or, Jacob Elordi le sait, il n'y a pourtant rien de plus inutile que de ne penser qu'à ça, "C'est vraiment se diriger vers une pente glissante que de mettre toute sa valeur dans une certaine vanité liée à son physique. Car fatalement, votre corps va finir par se détériorer".

Traduction : plus la peine de culpabiliser après avoir terminé un paquet de M&Ms. Merci Jacob !