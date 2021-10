Ioan Gruffudd (Dr Harrow) de nouveau en couple : son ex Alice Evans l'accuse de l'avoir trompée

Alice Evans l'égratigne et l'accuse de l'avoir trompée pendant 3 ans

Une annonce qui n'amuse pas du tout Alice Evans. Sur Twitter, l'ex-femme de Ioan Gruffudd n'a pas hésité à le tacler. Et elle accuse notamment l'acteur de l'avoir trompée pendant des années avec Bianca Wallace. "Donc on dirait que mon mari, après deux ans à me dire que j'étais une mauvaise personne, que je ne suis plus excitante et qu'il ne veut plus coucher avec moi, qu'il veut juste tourner à l'étranger... est en couple depuis 3 ans derrière mon dos. Bonne chance Bianca" a écrit l'actrice dans un tweet depuis supprimé.

Des accusations qui ne sont pas passées inaperçues. Un ami de Bianca Lawson l'a même défendue, assurant que sa relation avec Ioan Gruffudd ne date pas d'il y a plusieurs années. "Tu sais totalement qu'ils ont commencé à sortir ensemble avant qu'il me dise qu'il ne m'aimait plus et voulait divorcer. Si tu veux en parler, on peut. Mais cracher sur la victime, ce n'est pas génial." a répondu Alice Evans.