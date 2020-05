Influenceuse : le court-métrage qui rappelle que les réseaux sont un danger pour les ados

Pour coller au plus près de la réalité, la vidéo a été entièrement tournée au téléphone portable. Et toutes les interfaces YouTube, Instagram, les appels en visio, les sms ou encore l'écran du smartphone ont été recréées en motion design. Sans oublier que le court-métrage a été tourné en vertical. Vous pouvez ainsi le mater directement sur votre téléphone.

Un casting avec de beaux CV

Influenceuse a été créé par Sandy Lobry. En plus de son métier de comédienne, elle est aussi devenue auteure et réalisatrice. Sandy L comme elle se surnomme a notamment co-créé et co-écrit la mini-série Zérostérone avec Marion Seclin pour France.tv Slash, imaginé une web série pour Elle.fr et lancé une chaîne YouTube produite par Canal+.

Quant au casting, vous avez aussi certainement déjà vu les deux héroïnes Lauréna Thellier et Alix Bénézech. Lauréna Thellier a joué dans la série Mental sur France.tv Slash et dans les films Ma Loute avec Juliette Binoche et Fabrice Luchini ou encore Fleuve Noir avec Vincent Cassel et Romain Duris. Concernant Alix Bénézech, vous avez pu la voir dans la série Nina sur France 2 et dans les films comme Camping 3, Bis avec Franck Dubosc et Kad Merad et dans Mission impossible : Fallout où elle faisait une apparition.