In Art We Trust : zoom sur la marque street frenchy et écolo que les influenceurs s'arrachent

In Art We Trust : quand le streetwear s'engage

Alors que Supreme a été vendue plus de 2,1 milliards de dollars, la mode street continue d'être tendance malgré les prédictions de Virgil Abloh qui croyait à la mort du streetwear. La preuve avec le succès incroyable de In Art We Trust. Il s'agit d'une marque française mêlant art et mode, aux pièces streetwear, lancée en 2019 par Jonathan Pires. Tout part de la galerie d'art The Eclectic Studio, transformée en hub culturel et artistique (au 40 rue de Verneuil, dans le 7ème arrondissement à Paris). Cet endroit, mi galerie d'art, mi atelier, reflète bien le concept de In Art We Trust : "Retranscrire l'art au service du textile".

Jonathan Pires, qui a fondé In Art We Trust, a accordé une interview à PRBK. Comment fonctionne sa marque ? Totalement différemment de la plupart des griffes de vêtements. "Chez In Art, on ne fonctionne pas par collection : on sort toutes les semaines des pièces qui ne sont pas forcément sur le site. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner au plus proche de ce qu'on ressent dans la rue et de le retranscrire de manière hyper réactive à travers la marque, d'où la production made in Paris" nous a-t-il expliqué.

Outre le côté drop hebdomadaire pour être dans l'instantané, "In Art We Trust est un label mode, mais est aussi sur un terrain politique : le but est vraiment d'inviter le consommateur à se poser des questions par rapport à son lien avec l'art. Et lorsqu'il dit le message, 'In art we trust', l'idée est vraiment qu'il se questionne ou qu'il s'intéresse à ce qu'est l'art et ce pourquoi il peut avoir des alchimies avec n'importe quel domaine artistique : la danse, la musique, la peinture...". Une griffe engagée pour l'art, qui nous pousse donc à la réflexion.

Une marque française, éco-friendly et responsable

Mais In Art We Trust est aussi très ancrée dans son temps. Conscient des enjeux écologiques, son fondateur propose des créations éco-friendly et responsables. Ses produits sont 100% vegan et 100% en coton bio. Mais en plus, les vêtements et les accessoires sont fabriqués avec des pièces de récupération. Une marque qui a fait de l'up-cycling son credo : "Rien ne se perd, tout se transforme". Pour cela, un partenariat avec des boutiques de secondes mains a été mis en place.

Face aux grandes enseignes qui forcent les consommateurs à la surconsommation et perdurent dans la fast-fashion, In Art We Trust réalise donc des produits de qualité, écolos avec de la matière première vintage, qui sont faits main et en quantités limitées. Sans oublier qu'il n'y aucune exploitation humaine, une garantie grâce au label Fair Wear.

De plus en plus d'influenceurs et d'artistes ont adopté In Art We Trust

Face au design trendy, aux produits de qualité et au message politique fort, de plus en plus d'influenceurs, d'artistes et d'anonymes ont succombé à In Art We Trust. C'est notamment le cas de Sarah-Amel (qui incarne la "Angela" dans le clip d'Hatik), la star des réseaux Danae (Danae Bessin de son nom complet), Kellyn Sun (vue dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 sur W9), la reine de beauté Lucille Moine (Miss Champagne-Ardenne 2019), le rappeur Jok'Air ou encore le duo Les Frères Scotch (composé de Lekas et Noskro).