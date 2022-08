Illan VS Keen'V : "Je ne laisserai plus personne me salir", il porte plainte contre le chanteur après un TikTok

"Une plainte va être déposée pour diffamation et accusations calomnieuses"

Visiblement Illan n'a pas du tout apprécié la blague. "Je crois que c'est une nouvelle mode ! Keen'V vient de porter des propos diffamatoires à mon encontre sur TikTok. Il doit avoir besoin de visibilité pour la sortie de son album. Je le répète, je ne laisserai plus personne me salir et profiter de ma notoriété et de ma visibilité pour vendre ses torchons" commence celui qui a choqué les internautes après des propos ignobles sur ses exs.

"Son TikTok a été constaté par un huissier de justice et une plainte va être déposée pour diffamation et accusations calomnieuses. Je reçois plusieurs menaces et plusieurs messages malveillants depuis sa vidéo, alors que je tiens à rappeler que je ne fais plus ou très peu de placements de produits" ajoute Illan, bien décidé à ne plus se laisser faire, depuis les accusations d'agressions sexuelles dont il a été la cible.