Ici tout commence : après Maxime, un nouveau copain pour Salomé ? Aurélie Pons confirme, mais...

Un nouveau copain pour Salomé ?

Maintenant que Maxime (Clément Rémiens) est parti vivre aux USA, Salomé doit logiquement avancer. Et à en croire Aurélie Pons, son héroïne pourrait profiter des prochains épisodes d'Ici tout commence pour se lancer dans une nouvelle intrigue amoureuse. Avec qui ? Axel.

Alors, on vous rassure, comme le récent baiser d'adieux de Salomé à son ex le laissait entendre, la jeune femme ne va pas immédiatement se mettre en couple, "Salomé a encore Maxime en tête et n'a pas l'esprit à penser aux mecs". Néanmoins, contre toute attente, elle va découvrir que la porte à une nouvelle relation n'est pas aussi fermée qu'elle le pensait. "Mais c'est vrai qu'elle trouve Axel mignon et elle est assez contente de se rapprocher de lui", a admis la comédienne auprès de Téléstar.

Un triangle amoureux à venir

Et si Aurélis Pons assure qu'il lui faudra "beaucoup de temps et de boulot pour reconquérir Salomé après Maxime", elle n'a pas hésité à confesser que ce nouveau prétendant possédait déjà quelques qualités qui pourraient rapidement jouer en sa faveur, "Axel a tout de même ses chances parce qu'il la fait rire... La porte n'est pas complètement fermée."

Malgré tout, vous connaissez la recette d'Ici tout commence, rien ne sera vraiment simple pour Salomé et cette histoire pourrait très vite dégénérer. En cause ? Elle va réaliser que Jasmine est elle aussi attirée par Axel ce qui va "créer un gros conflit entre elles" et voir "un triangle amoureux s'installer".

Vous pouvez donc souffler, la page Maxime est encore loin d'être totalement tournée.