House of the Dragon : Les fans fantasment sur Daemon Targaryen... L'équipe de la série hallucine !

Daemon Targaryen, interprété par l'acteur Matt Smith, est l'un des personnages phare de la saison 1 d'House of the Dragon, le spin-off de la série Game of Thrones. Malgré le fait qu'il soit manipulateur et violent, qu'il ait tué sa première femme, séduit sa nièce encore adolescente et qu'il n'hésite pas à détruire tout ce qui passe sur son chemin sans aucune morale, il est le chouchou d'un grand nombre de spectateurs. Il est notamment le héros de nombreux montages, memes ou gifs et certains fans fantasment même dessus !

"Je suis un peu déconcertée"

Un engouement qui surprend beaucoup la scénariste Sara Hess. "Il est devenu 'le petit copain d'Internet' d'une manière qui me déconcerte. Non pas que Matt ne soit pas incroyablement charismatique et merveilleux, et il est incroyable dans le rôle. Mais Daemon lui-même est... Je ne veux pas qu'il soit mon petit ami ! Je suis un peu déconcertée par la façon dont ils clament tous 'Oh, daddy'", a-t-elle déclaré à Hollywood Reporter.

La réalisatrice Clare Kilner, qui a notamment mis en scène les épisodes 4 et 5, où Daemon se rapproche dangereusement de sa nièce Rhaenyra, partage le même sentiment.

"Je ne pense pas qu'il soit particulièrement un bon père ou un bon frère"

"J'adore le fait que les gens soient aussi investis avec ces personnages, et je pense que cela fait partie du plaisir. Une minute tu aimes quelqu'un, et la minute suivante tu aimes quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas surprise. Matt prend tellement de risques dans ses performances et il a ce petit sourire et, vous savez... vous ne pouvez pas vous en empêcher ! Il est charismatique. Les gens aiment un bon méchant. Mais je ne pense pas qu'il soit particulièrement un bon père ou un bon frère", explique-t-elle.

Et vous, comprenez-vous que les fans kiffent autant ce personnage ?